Tampone negativo per Petagna: cos’è successo a Castel Volturno!

Francesco Modugno, inviato di Sky Sport a Castel Volturno, ha dato in anteprima la notizia di Andrea Petagna negativo e quindi riaggregato in squadra. Di seguito le sue parole:

“Spalletti ritrova subito due azzurri, scenetta di qualche minuto fa che sintetizza la situazione qua a Castel Volturno: è andato via poco fa Andrea Petagna e gioiva, all’uscita da Castel Volturno”.

Napoli, Petagna

“Perché si è potuto allenare, era in quarantena fiduciaria. Ma ha rifatto i tamponi per l’ennesima volta e sono usciti negativi. E aveva quindi il piacere di tornare ad allenarsi ed essere a disposizione per Juventus-Napoli”.

“Domani o dopo domani ci saranno nuovi test per la squadra. C’è la speranza che qualcuno si negativizzi. Ma c’è anche il timore di nuovi positivi, per la situazione che sta vivendo il mondo del calcio e non solo”.