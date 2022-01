Il Napoli è pronto ad accogliere Axel Tuanzebe, pronto a trasferirsi in azzurro dopo l’accordo ormai in dirittura d’arrivo tra i partenopei e il Manchester United, proprietario del suo cartellino.

Calciomercato Napoli Tuanzebe

Il suo arrivo – così come riportato dal portale tuttomercatoweb.com – ‘allontana’ il nome di Reinildo Mandava, profilo individuato nelle settimane scorse dalla società napoletana per rinforzare l’out di sinistra.

Attitude de Reinildo Mandava 28 – LOSC – FOOTBALL : Lille vs Ajax – Europa League – Lille – 18/02/2021 FedericoPestellini/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL

Lo sbarco in Campania del difensore inglese esclude quello del mozambicano, visto che non c’è lo spazio per uno slot da extracomunitario. Il terzino del Lille continua a essere nel mirino per giugno, quando sarà in scadenza con il club campione di Francia.