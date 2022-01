Insigne-Napoli addio: “Fischiato come Sarri e Higuain”

Lorenzo Insigne e il Napoli si diranno addio a fine stagione. Il classe ’91 ha accettato la proposta del Toronto e a giorni ci sarà la firma sul nuovo contratto. Il rischio è la disaffezione di parte del tifo partenopeo che non avrebbe mai voluto dire addio al proprio capitano.

Insigne Napoli (Getty Images)

Insigne dice addio: “Rischia i fischi come Higuain”

L’addio di Insigne al Napoli potrebbe essere visto come un “tradimento” da parte del tifo azzurro. E il rischio, come spiega Repubblica, è quello di essere salutato con una sonora dose di fischi, come successo con Lavezzi, Cavani, Higuain e Sarri.

“Insigne rischia di congedarsi con la stessa colonna sonora dei fischi che hanno accompagnato i divorzi dal Napoli di tanti ex idoli: Lavezzi, Cavani, Higuain e Sarri. Ha solo 5 mesi per scrivere un finale diverso. A Insigne manca solo un gol per raggiungere Maradona nella classifica all-time dei cannonieri del Napoli, a quota 115. Superare Diego è un altro degli obiettivi che si è messo in testa, prima di proiettarsi con meno rimpianti possibili verso il suo futuro canadese”.