De Laurentiis ha deciso: succederà con Meret nelle prossime settimane

“La corte della Lazio fa piacere, ma non ci sono trattative in corso: Meret non è in vendita. De Laurentiis ritiene che sia lui il portiere titolare degli azzurri e che debba solo attendere il proprio momento”.

“Il suo manager Pastorello è atteso dalla società nelle prossime settimane per finalizzare il rinnovo di contratto. È normale che al momento il portiere non sia felice di essere la riserva di Ospina, ma alla fine il rinnovo fino al 2026 arriverà”.