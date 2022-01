Ansia Covid in casa Juventus: due giocatori non si allenano a causa di un’influenza

La sfida del prossimo 6 gennaio tra Juventus e Napoli sarà senza alcun dubbio la partita degli assenti. Nelle due squadre sono tantissimi i giocatori in dubbio per il match, con gli azzurri che “vincono” la partita degli indisponibili.

Anche in casa Juventus però c’è forte ansia, soprattutto a causa Covid dopo la positività di Giorgio Chiellini e il cluster presente nella Juventus U-23. Due calciatori oggi non si sono allenati a causa di una non meglio precisata sindrome influenzale, con la paura che possa trattarsi di ulteriori casi Covid.

Di seguito il rapporto del club:

VENICE, ITALY – DECEMBER 11: Players of Juventus pose for photo prior the Serie A match between Venezia FC and Juventus at Stadio Pier Luigi Penzo on December 11, 2021 in Venice, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

“Oggi, per la squadra, doppia seduta domenicale. Al mattino esercitazioni sulla fase difensiva per poi concludere la seduta con una partitella, al pomeriggio focus sulla forza. Paulo Dybala ha svolto l’intero allenamento in gruppo, mentre Kaio Jorge e Luca Pellegrini non si sono allenati a causa di una sindrome influenzale. Domani l’appuntamento allo Juventus Training Center è fissato per il mattino”.