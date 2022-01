Insigne-Toronto, potrebbe farlo Pisacane!

La trattativa tra Lorenzo Insigne e il Toronto, club canadese militante in MLS, è ormai alle fasi finali.

Il club ha convinto il capitano del Napoli, sulla base di 7.75 milioni a stagione per 5 anni. Oltre ad una serie infinita di benefit, come casa, macchine e voli privati per tornare a Napoli quando vuole.

Napoli Insigne Toronto

Come riportato dal Corriere dello Sport, Pisacane potrebbe anche organizzare una conferenza stampa nei prossimi giorni, per spiegare i motivi dietro questa scelta.

Ormai è davvero solo una questione di giorni per l’annuncio ufficiale, Insigne lascerà il Napoli per andare a “fare l’americano”.