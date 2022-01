Napoli, la lista degli indisponibili in vista della Juventus

Mancano quattro giorni al match tra gli uomini di Spalletti e la Juventus, ma in casa Napoli è emergenza totale.

La squadra, tra Coppa d’Africa, infortuni e Covid, è dimezzata, sono ben 11 gli indisponibili per la trasferta a Torino.

Ounas, Koulibaly e Anguissa sono già volati in Africa con le rispettive nazionali. Elmas, Osimhen e Lozano invece risultano ancora positivi al Covid-19. Insigne e Fabian si sono negativizzati, ma dovranno sostenere le visite mediche per l’idoneità agonistica.

Petagna e Malcuit sono in isolamento fiduciario, come comunicato dal Napoli ieri, per essere stati a contatto con un positivo. Infine neanche Mario Rui potrà prendere parte al match, in quanto squalificato.

Come sottolineato dal quotidiano la Repubblica, l’Asl potrebbe vietare la trasferta al Napoli, ma interverrà solamente in caso di allarme cluster, come un anno e mezzo fa.