Intervento dell’ASL? Spiegato il motivo del perché non succederà!

Il Mattino, nella sua edizione odierna, si è focalizzato sulla sfida di giovedì a Torino tra Napoli e Juventus.

Gli azzurri sono in emergenza totale, sono ben undici gli indisponibili nella rosa di Luciano Spalletti, di cui 3 positivi al Covid, ossia Elmas, Lozano ed Osimhen e altri due in isolamento fiduciario, si tratta di Petagna e Malcuit.

Lozano Juventus Napoli

Anche nella Juventus è elevata la preoccupazione, sono ben tre i positivi, Chiellini, Arthur e Pinsoglio, senza considerare il focolaio scoppiato in Under-23, in cui i positivi sono 12.

Nonostante questi numeri l’ASL probabilmente non fermerà il regolare svolgimento della gara. Il motivo riguarda l’assenza di un rischio focolaio nelle due squadre, in quanto i positivi non sono stati a contatto con il gruppo squadra nei giorni antecedenti al contagio.