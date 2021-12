Voleva il Napoli ma Spalletti non l’ha chiamato: il retroscena

Matias Vecino, centrocampista dell’Inter che quest’anno ha trovato pochissimo spazio con Inzaghi, starebbe cercando una nuova squadra per poter giocare con più continuità.

FOTO: Imago – Vecino Napoli

Calciomercato Napoli: Vecino voleva l’azzurro

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista uruguaiano – da sempre pupillo dell’attuale allenatore del Napoli Luciano Spalletti – si sarebbe aspettato quantomeno una chiamata proprio da parte del tecnico toscano, che invece non è arrivata.

Il Napoli, infatti, non si è mai fatto avanti per Vecino. Anche la Roma non sembra poter essere nel futuro del centrocampista sudamericano, anche se i giallorossi avrebbero in Gonzalo Villar un’interessante pedina di scambio.