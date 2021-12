Marchetti svela: “Zero possibilità che succeda a gennaio”

Nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda sulle frequenze di Radio Marte è intervenuto l’esperto di mercato Luca Marchetti, il quale ha svelato una serie di retroscena sul calciomercato del Napoli.

“Gatti? A gennaio zero possibilità, per giugno è stato attenzionato anche da Milan e Inter. Servono 10 milioni per prenderlo e i club vogliono riflettere un po’ prima di spendere questa cifra per un ragazzo con una sola stagione in serie B. Acerbi anche lui difficile per gennaio, ma credo proprio che non lascerà la Lazio nemmeno a giugno nonostante i contrasti con i tifosi”.

Marchetti: “Insigne non vuole lasciare a gennaio”

L’esperto ha poi proseguito discutendo relativamente alla delicata situazione di Lorenzo Insigne: “Via e gennaio? Mi sento di escluderlo, il Toronto lo vorrebbe subito ma Lorenzo ha già detto no. Per giugno, c’è questa offerta molto allettante su cui il giocatore sta riflettendo da tempo soprattutto perché dal Napoli non è arrivata una controfferta. Il Napoli non può pareggiare l’offerta del Toronto ma Lorenzo non pretende questo, vorrebbe un riconoscimento del suo valore.

Napoli scosso da questa offerta? Non credo che se Insigne avesse ricevuto un’offerta più bassa il Napoli avrebbe cambiato i suoi piani. Il piano è quello di fare un’offerta congrua rispetto ad un investimento su di lui per i prossimi 4-5 anni e vedere se un sostituto all’altezza abbia un prezzo superiore o inferiore, come fatto dal Milan che ha sostituito Donnarumma con Maignan.

Non è vero che nessuna big ha fatto offerta per Insigne: sicuramente non hanno fatto offerte così strutturate come quella del Toronto, ma c’è stato qualche interessamento”.

