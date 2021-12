Osservato dal Napoli in virtù del suo rendimento eccezionale tra le fila del Catania, Luca Moro è pronto a fare il triplo salto in Serie A. Ad averla spuntarla, però, è il Sassuolo che avrebbe messo le mani sul centravanti rivelazione del girone C di Serie C.

Stando a quanto si apprende da Daniele Longo di calciomercato.com, la società neroverde avrebbe chiuso l’accordo per un trasferimento a titolo definitivo per 3 milioni di euro, soffiandolo così al Padova (proprietario del cartellino).

PESARO, ITALY – NOVEMBER 11: Luca Moro of Italy U20 looks on during the 8 Nations Tournament match between Italy U20 and Czech Republic U20 on November 11, 2021 in Ravenna, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Niente da fare dunque per il club azzurro, così come per le altre big della Serie A, che in Moro avevano trovato un valido elemento da monitorare nel medio-lungo termine. Ma il colpo, a sorpresa e anticipato, del Sassuolo ha sbaragliato la concorrenza.

Francesco Fildi