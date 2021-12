Il Napoli è alla ricerca del difensore che possa sostituire la casella lasciata vuota dall’improvviso addio di Kostas Manolas. Senza dimenticare, inoltre, che gli azzurri dovranno fare i conti anche con l’assenza di Kalidou Koulibaly, che nei prossimi mesi sarà impegnato con il suo Senegal in Coppa d’Africa.

L’ultimo nome arriva dalla Francia, dove il portale footmercato.com fa sapere che gli azzurri avrebbero sondato il terreno per Cedric Hountondji, difensore 27enne in forza al Clermont.

Hountdonji

Quello del classe ’94 è soltanto uno dei molteplici nomi accostati in questi giorni alla società partenopea, dimostrazione di come quest’ultima stia operando per assicurarsi un rinforzo nel reparto arretrato.

Francesco Fildi