Calciomercato Napoli, nuovo nome per la difesa: può arrivare dalla Premier

Il calciomercato invernale sta per entrare nel vivo. Nel corso di gennaio, la dirigenza del Napoli non farà grosse operazioni di mercato, ma dovrà sicuramente acquistare un difensore centrale. Con la cessione di Kostas Manolas all’Olympiakos e la partenza di Koulibaly per la Coppa d’Africa, serve un rinforzo in difesa. E Spalletti lo vorrebbe al più presto, visto che adesso può contare solo su Amir Rrahmani e Juan Jesus.

Axel Tuanzebe Napoli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla questione difensore centrale. Oltre i nomi dei già noti Nicolò Casale del Verona e Attila Szalai del Fenerbahçe, il Napoli è sulle tracce anche di Axel Tuanzebe, difensore del Manchester United e attualmente in prestito all’Aston Villa.

La dirigenza azzurra vuole chiudere un’operazione “alla Anguissa” e il Manchester sarebbe disposto a cedere il difensore in prestito secco o con al massimo il diritto di riscatto (e non l’obbligo).

Lo scoglio da superare sta nel fatto che il giocatore ora è in prestito all’Aston Villa. Eppure, il tecnico Steven Gerrard non lo considera un titolare nella sua retroguardia: solo 9 presenze in Premier League per lui da inizio stagione.