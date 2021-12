Buone notizie per il Napoli: Insigne e Fabian Ruiz negativi

Il Napoli recupera due pedine fondamentali in vista del big match del 6 gennaio contro la Juventus. Gli azzurri hanno infatti appena comunicato la negatività di Insigne e Fabian Ruiz dopo l’esito dei tamponi effettuati.

Buone notizie dunque in casa Napoli, resterà solo da capire se il capitano del Napoli ci sarà o meno dopo gli ultimi giorni caldissimi che lo vedono sempre più vicino al Toronto. Per lo spagnolo invece non dovrebbero esserci dubbi, con la negatività acquisita non è più da escludere la sua presenza all’Allianz Stadium

Ecco il tweet del Napoli: