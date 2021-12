Non solo Insigne, un altro attaccante della Nazionale al Toronto: c’è l’offerta!

Sono sempre più insistenti le voci che porterebbero Lorenzo Insigne verso il Toronto, come nuova avventura dopo il trascorso a Napoli. Ma a quanto pare il club militante nella MLS non ha messo nel mirino solo ed esclusivamente il capitano azzurro ma anche un altro calciatore sempre della Serie A.

L’attaccante in questione è Andrea Belotti, che secondo Gianluca Di Marzio, sarebbe un altro obiettivo del Toronto che vorrebbe affiancarlo a Lorenzo Insigne in modo da formare una coppia offensiva italiana. Aggiungendo, inoltre, che i contatti per la trattativa sarebbero già stati avviati.

Insigne e Belotti, ma sul taccuino del Toronto si aggiunge anche un altro nome di Serie A

Il Toronto però ha un grande apprezzamento per il nostro Campionato e a dimostrarlo sono i suoi sondaggi verso più calciatori. Infatti, facendo il punto della situazione, in primo luogo troviamo Lorenzo Insigne sul cui c’è un forte interesse offrendo anche un voluminoso ingaggio da far venire l’acquolina alla gola, proprio per questo motivo si accosta sempre di più l’attaccante di Frattamaggiore verso il Toronto.

Ad aggregarsi a Lorenzo Insigne, c’è anche Andrea Belotti che al momento milita nel Torino ma che sarebbe stato sondato dal club della MLS che lo ha aggiunto sul suo taccuino a tal punto da avviare i contatti con l’idea di formare un attacco italiano.

Ma non solo, si aggiunge anche il nome di Mattia Destro, l’interesse emerso nelle ultime settimane non è da sottovalutare ma anzi da monitorare in caso in cui il club canadese volesse puntare sull’attaccante del Genoa.