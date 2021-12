Napoli, beffa Digne: offerta dal top club inglese

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il primo nome sulla lista della dirigenza del Chelsea per sostituire Ben Chilwell,, sarebbe quello di Lucas Digne, ex Roma accostato al Napoli negli ultimi giorni. Chilwell, causa rottura del legamento crociato, tornerà disponibile non prima della prossima stagione

Thomas Tuchel al momento ha disponibile il solo Marcos Alonso sulla corsia sinistra, e aspetta un rinforzo nell’imminente finestra di mercato per completare la rosa. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il primo nome sulla lista della dirigenza del Chelsea per sostituire Ben Chilwell, che causa rottura del legamento crociato tornerà disponibile non prima della prossima stagione, sarebbe quello di Lucas Digne, ex Roma accostato al Napoli negli ultimi giorni.

Il giocatore, ai margini del progetto tecnico di Rafa Benitez all’Everton, è in cerca di una nuova sistemazione. Il Chelsea lo vorrebbe in prestito fino alla fine della stagione e valuta di richiamare Ian Maatsen dal suo prestito al Coventry City o in alternativa Emerson Palmieri da Lione. Il Napoli è vigile e aspetta alla finestra, in attesa di ulteriori sviluppi.

