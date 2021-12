È trepidante attesa in casa Napoli per il big match contro la Juventus, in programma al rientro dalla sosta natalizia. Il match potrebbe dire molto sulle ambizioni delle due compagini, oltre alla questione legata alla rivalità.

Il club azzurro ha reso noto, attraverso il suo sito ufficiale, i prezzi e le modalità d’acquisto dei biglietti per il settore ospiti:

“Da giovedì 30 saranno in vendita i biglietti per Juventus-Napoli, 20esima giornata di Serie A in programma giovedì 6 gennaio 2022 alle ore 20:45 allo Juventus Stadium di Torino.

FOTO IMAGO

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

– posti disponibili: 762 (settore 110 – pari al 75% della capienza del settore);

– inizio vendite giovedì 30 dicembre 2021 dalle ore 10:00;

– prezzo del tagliando € 57,00 + commissioni web;

– termine vendite mercoledì 5 gennaio 2022 alle ore 19:00.



La determinazione dell’O.N.M.S. n. 28/2021 prevede “vendita dei tagliandi nella Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo per i sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della S.S.C. Napoli”.