“Se va al Toronto non si interessa di calcio”, durissima critica a Insigne!

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore Corsport. Ecco quanto evidenziato:

“Fa bene Insigne ad andare a Toronto? Dipende da cosa vuole dalla vita. I napoletani non è che odiano Insigne, semplicemente subisce quello che hanno subito i Totti a Roma e i Del Piero a Torino, è destino dei calciatori essere criticati quando qualche partita non va bene. Non me ne frega se rimane o meno, è libero di andare ma se va a Toronto decide di fare altro e non giocare a calcio; in questo momento ci sono tanti altri problemi e la gente accetta tutto. Insigne ha fatto un ottima carriera fino ad adesso, ha fatto molti gol ma resterà un indefinito”.

Inoltre Zazzaroni aggiunge un suo pensiero riguardo gli impegni con le Nazionali e il periodo di Covid in corso: “È incredibile che le società debbano pagare ai calciatori quando partono per le nazionali soprattutto adesso che c’è di mezzo questo virus, la Coppa d’Africa a Gennaio è una follia“. Il rischio che le Asl continuano ad intervenire nel campionato quanto è grande? Non so che dire, so solo che c’è un protocollo da rispettare.

“Caressa è una pippa a fare i pronostici, è un amico ma su questo campo è molto scarso, negli ultimi sette anni ho sempre vinto con lui. Caressa-Bergomi è la coppia di telecronisti più brava? Fabio è molto bravo, a me piace una telecronaca tranquilla, non mi piacciono gli urlatori, quando non c’è Caressa molte volte abbasso anche il volume della televisione”.