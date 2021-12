Insigne-Toronto, Auriemma svela: “C’è un’offerta dalla Premier”

Raffaele Auriemma, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” a Radio Marte, ha fatto il punto sulle voci, sempre più insistenti, che portano Lorenzo Insigne lontano da Napoli.

In particolare, il noto giornalista, ha aggiornato la situazione su una nuova offerta arrivata dalla Premier League, queste le sue parole:



“Credo che sia molto complicato che Lorenzo Insigne lasci il Napoli a gennaio. Di società che possono versare una cifra congrua rispetto al valore e all’ingaggio ora non ci sono, sapendo che Insigne si può prendere gratis dall’1 luglio. Il Toronto ha offerto 11 milioni netti all’anno. Bene fa Lorenzo se dovesse accettare il Toronto. Ammesso che non ci siano altre realtà che possano chiedere altre prestazioni. In Italia c’è solo l’Inter che ha avanzato un’eventualità per lui”.

Auriemma svela: “Offerta del Newcastle per Insigne”

Raffaele Auriemma, poi, ha parlato anche di un’offerta arrivata a Insigne dal Newcastle.

Dalla Premier però c’è un club che ha prospettato a Insigne un ingaggio, cioè il Newcastle. Ha proposto 7 milioni all’anno al capitano. Di fronte a una proposta che poi dovrebbe diventare del Toronto potrebbe giocare in Canada. Ora però è tutto in ballo. Con il Napoli non si è chiuso, non è detto che non arriveranno altre offerte. Il fatto che lo staff faccia trapelare l’info del Toronto forse è per mettere pressione a qualche altro club europeo”.



Domenico Visone