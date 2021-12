Hugo Maradona: il ricordo di Gianinna, la figlia di Diego

Gianinna Maradona, figlia di Diego, attraverso un post sul suo profilo instagram, dà un ultimo commovente saluto allo zio Hugo, scomparso solo poche ore fa.

Morte Hugo Maradona: il messaggio di Giannina

Giannina Maradona, nipote di Hugo e figlia di Diego, ha affidato ai social l’ultimo messaggio allo zio scomparso improvvisamente questa mattina.

“Non oggi, tra un altro po’di tempo. Il mistero inspiegabile della vita, impossibile da accettare.

Eri il più piccolo dei tre, il mio padrino, il più ribelle, quello più lontano da casa, il papà di Nicole, Thiago e Melina. Sono stata in Giappone per il compleanno, dove hai giocato. A te che mi hai fatto conoscere Pochacco, Badtz-Maru e Hello Kitty. A te che eri il mio compagno di karaoke, che mi hai fatto assaggiare il sushi per la prima volta, a te che eri il più geloso quando mi vedevi con un ragazzo.

Continuo a ricordare ogni cosa. Le nostre sigarette e le nostre birre, i regali per mio figlio, le mie lamentele, le nostre risate… la clinica Olivos insieme, parlavamo guardandoci negli occhi. Conservo per sempre la nostra complicità e le nostre risate, le nostre discussioni e i discorsi frontali. Sempre lontano ma vicino, mi hai abbandonato prematuramente, ma avrei voluto darti un abbraccio in più.. Buon viaggio Padrino.”