Juve-Napoli a rischio rinvio? L’avviso dell’ASL

Con la sempre più costante diffusione della variante Omicron, che ha portato molti nuovi positivi in Italia e non solo, anche la partita tra Juventus e Napoli, in programma per giovedì 6 gennaio 2022, potrebbe essere rinviata. È stata proprio la recente positività di Fabiàn Ruiz e Lozano negli azzurri a lanciare l’allarme, per una situazione che diverrebbe praticamente identica a quella tanto discussa della scorsa stagione.

Kalidou Koulibaly of SSC Napoli scores the goal of 2-1 during the Serie A 2021/2022 football match between SSC Napoli and Juventus FC at Diego Armando Maradona stadium in Napoli Italy, September 11th, 2021. Photo Cesare Purini / Insidefoto CesarexPurini

L’ASL: “Siamo preoccupati, situazione da monitorare”

A chiarire il punto della situazione ci ha pensato Antonio D’Amore, direttore dell’ASL Napoli 2, in un’intervista al sito Fanpage.it. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il viaggio del Napoli verso Torino? Stiamo navigando a vista e abbiamo molta preoccupazione rispetto a Omicron. Non è possibile ipotizzare nulla. Bisognerà vedere anche se il governo in cabina di regia prenderà altre decisioni. Alcuni calciatori devono tornare dalle vacanze e Fabian Ruiz non credo possa rientrare in maniera così semplice dalla Spagna. È una situazione sicuramente da monitorare“.

Roberto Junior Iervolino