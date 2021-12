Nuova cessione in prestito per Folorunsho? Due club in contatto con il Napoli

Michael Folorunsho potrebbe salutare il Pordenone prima del previsto. Il centrocampista è in prestito dal Napoli, che ne detiene il cartellino e che segue per ovvie ragioni l’evolversi della vicenda. La società friulana potrebbe essere oggetto, infatti, di una rivoluzione, che potrebbe coinvolgere anche lo stesso Folorunsho.

Chi vorrà mettere le mani sul classe ’98 dovrà gioco forza parlarne con il club azzurro, che punterebbe in ogni caso a un nuovo prestito.

Folorunsho

Secondo Tuttosport, due sono le piste eventuali per il centrocampista, entrambe dalla Serie B. Si tratta di Cosenza e Reggina: con i primi il Napoli ha già chiuso diversi affari in passato con diversi giovani, mentre la società dello Stretto ha dalla sua il precedente dello scorso anno, stagione in cui Folorunsho militò con la maglia della squadra di Reggio Calabria.

Francesco Fildi