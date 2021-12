Napoli, mini abbonamento per Sampdoria e Fiorentina: i dettagli

In occasione della doppia sfida interna, in Campionato con la Sampdoria e in Coppa Italia con la Fiorentina, rispettivamente il 9 e il 12 gennaio 2022 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la società ha concesso la possibilità di acquistare un unico mini abbonamento per entrambe le partite.

I PREZZI DEL MINI ABBONAMENTO (Sampdoria + Fiorentina)

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 50,00

Distinti € 40,00

Curve anello superiore € 25,00

Curve anello inferiore € 15,00



Non sono previste tariffe ridotte.

Per questi eventi, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente.

I biglietti saranno disponibili esclusivamente online, dalle ore 10.00 del 29 dicembre 2021 alle ore 23.59 del 6 gennaio 2022, sul sito: https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215 con ricezione del titolo digitale via mail.

Sarà possibile acquistare anche i biglietti per la singola gara:

PREZZI NAPOLI-SAMPDORIA

(Campionato) del 9 gennaio 2022 ore 16.30

Tribuna Posillipo € 65,00

Tribuna Nisida € 45,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 38,00

Curve anello superiore € 24,00

Curve anello inferiore € 14,00

PREZZI NAPOLI-FIORENTINA

(Coppa Italia) del 12 gennaio 2022 ore 17.30

Tribuna Posillipo € 50,00

Tribuna Nisida € 40,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 35,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 14,00

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI

Per le prime 48 ore, la vendita sarà riservata ai soli possessori di voucher, i quali, per usufruire della priorità nell’acquisto, potranno collegarsi al seguente link: https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215

inserire, nel campo “CODICE PROMOZIONALE”, il numero della fidelity card di 12 cifre (044…) utilizzata per sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2019.20. In questo modo, si sbloccherà il “lucchetto” e si potrà procedere con l’acquisto.

In questa fase, sarà possibile acquistare un solo biglietto per ogni transazione.

Successivamente, inizierà la vendita libera. Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il titolo online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 titoli. Una volta completata la procedura d’acquisto, il tifoso riceverà via mail il titolo in formato digitale (pdf), sarà possibile stamparlo ed esibirlo agli ingressi dello stadio.

Dalle ore 10.00 del 7 gennaio 2022 sarà possibile acquistare i miniabbonamenti anche presso i punti vendita abilitati Ticketone.