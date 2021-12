Super Green Pass di spogliatoio: l’ultima idea per la Serie A!

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, parla della situazione del calcio italiano nel periodo Covid-19 ai microfoni di Sky Sport valutando l’idea di un Super Green Pass di spogliatoio. Queste le sue parole:

“Non possiamo fermarci. Il calcio è linfa vitale per la nostra economia. Dobbiamo valorizzare l’idea di un Super Green Pass a livello di gruppo e di spogliatoio e a tal proposito ci stiamo lavorando”.

Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina e il tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini

“La Serie A, a differenza di altri campionati come la Premier League, sta affrontando bene la pandemia. Dobbiamo porre più attenzione. Mi piacerebbe confrontarmi con scienziati e specialisti. Noi siamo molto attenti e abbiamo il 96-97 per cento di calciatori e staff vaccinati“.

Il presidente conclude tornando a parlare della qualificazione in bilico della Nazionale Italiana ai Mondiali: “Dobbiamo tornare a essere quella squadra speciale che abbiamo dimostrato nel 2021 e negli ultimi tre anni. Dobbiamo recuperare le energie che non abbiamo avuto nei momenti cruciali. Abbiamo sprecato due jolly, non possiamo più sprecarne altri. Aspettiamo la partita del 24 marzo e poi quella del 29 per andare in Qatar”.