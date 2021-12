Calciomercato Napoli, Petagna nel mirino di un club di Serie A

Il Cagliari, attualmente in grande difficoltà, comincia a pensare anticipatamente alla sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sigonfialarete.com, il cui direttore risulta essere il giornalista Raffaele Auriemma, i sardi avrebbero messo nel mirino Andrea Petagna, attuale centravanti del Napoli.

NAPLES, ITALY – DECEMBER 12: Andrea Petagna of SSC Napoli reacts during the Serie A match between SSC Napoli and Empoli FC at Stadio Diego Armando Maradona on December 12, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Cagliari, c’è bisogno del sì di Spalletti per Petagna

Il Cagliari, però, per arrivare all’ex attaccante di Spal e Atalanta dovrà prima ottenere il benestare di Luciano Spalletti, che già nella scorsa sessione di mercato si era opposto in extremis alla cessione del suo bomber. L’assenza di Victor Osimhen, convocato per la Coppa d’Africa, non faciliterà il lavoro del direttore sportivo rossoblu, Capozucca, che ha già individuato una possibile alternativa: Kevin Lasagna, in uscita dall’Hellas Verona.

Roberto Junior Iervolino