Napoli, anche l’Inter sull’obiettivo di mercato, è corsa a due!

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto su un giocatore che piace, e non poco, a Cristiano Giuntoli.

Si tratta di Lucas Digne dell’Everton. Il terzino di 28 anni, ancora giovane nonostante le tante esperienze accumulate tra Liga con il Barcellona, Ligue 1 con il PSG, Premier con l’Everton e Serie A con la Roma, gradirebbe il ritorno in Italia sotto la gestione Spalletti.

Digne Inter Napoli

In Inghilterra la sua avventura è ormai terminata, i rapporti con Benitez si sono interrotti e l’Everton ha già acquistato il sostituto sulla sua fascia.

Sul giocatore, oltre al pressing molto alto del Napoli, c’è anche l’Inter di Ausilio e Marotta.

Per entrambe le società italiane però, Digne sarà un’opzione percorribile solo se in prestito, in questo momento l’Everton vorrebbe monetizzare con una cessione a titolo definitivo.