Insigne, trovato l’accordo con il Toronto, ma non a sette milioni l’anno!

Ci sono aggiornamenti in merito alla situazione attuale di Lorenzo Insigne.

Il capitano del Napoli, con il contratto in scadenza al termine della stagione, sta aspettando una chiamata dal presidente De Laurentiis per prolungare il suo contratto.

Rinnovo che, probabilmente, non arriverà. Ballano troppi soldi tra richiesta e offerta, e Insigne ha iniziato a guardarsi intorno.

Insigne Napoli Toronto

Il Toronto sembra essere in pole su tutti, si è parlato nei giorni scorsi di un’offerta monstre da 7 milioni l’anno per 4 stagioni, per un totale di 28 milioni di euro.

In realtà, in base a quanto riportato dalla testata Fútbol Fichajes, l’accordo è stato trovato su una base di 24 milioni, ossia sei milioni l’anno fino al 2025.

Ora la palla passa ad Insigne, intenzionato a dare la priorità prima al Napoli, poi all’Europa e infine al Toronto, ma servirà un’offerta vicina a quella dei canadesi che militano in MLS.