Insigne si offre ad un club di Serie A!

Il Messaggero, nella sua edizione odierna, ha svelato una mossa effettuata da Vincenzo Pisacane, procuratore di Lorenzo Insigne.

Molte squadre sono interessate al Capitano del Napoli, che ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione.

Ma nessuna di queste ha mosso passi concreti per aggiudicarsi le sue prestazioni.

Insigne Napoli rinnovo

Insigne non sta vivendo il suo miglior momento al Napoli, tra la situazione rinnovo, che giorno dopo giorno sarà sempre più al centro dell’attenzione e prestazioni sotto il suo livello.

La trattativa per il prolungamento del contratto sembra sempre più complicata. De Laurentiis non ha intenzione di accontentare il capitano, dal punto di vista economico.

Non solo l’opzione Toronto, Insigne vorrebbe restare in Europa e Pisacane si sta adoperando per questo, tra le altre, secondo il quotidiano, il giocatore è stato offerto alla Roma di Mourinho, che starebbe pensando al suo acquisto.