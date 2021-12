Il Napoli ha chiesto Osimhen alla Nigeria per la sfida con la Juventus, la risposta!

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha analizzato la situazione relativa a Victor Osimhen e la sua partenza per la Coppa d’Africa.

La partecipazione del numero 9 azzurro non è ancora certa, infatti dovrà sostenere l’ultima visita questo venerdì, se avrà esito positivo allora sarà libero di raggiungere il ritiro della Nigeria.

Osimhen Napoli Nigeria

Il Napoli, giocando d’anticipo, in base a quanto svelato dal quotidiano, avrebbe provato a chiedere una sorta di favore alla nazionale nigeriana. Poter tenere Osimhen fino al 6 gennaio, data della sfida contro la Juventus.

L’esordio in Coppa d’Africa è previsto per l’11 gennaio, contro l’Egitto, ma nonostante questo, a causa di numerosi problemi burocratici e logistici, non è possibile assecondare la richiesta del Napoli.