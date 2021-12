Cinque difensori sul taccuino di Giuntoli: su chi conviene puntare

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e tutti i club sono alla ricerca di rinforzi per sistemare le rispettive rose. Anche il Napoli è alla ricerca di un difensore di livello che possa prendere il posto di Manolas, ceduto all’Olympiakos.

Tanti i nomi sul taccuino di Giuntoli, alcuni nomi più conosciuti mentre altri decisamente meno. Sulla lista del d.s. partenopeo ci sono i nomi di Lucumì, Szalai, Gatti, Sanchez e Mina. Ecco perché la redazione di SpazioNapoli ha contattato l’agente e talent scout, Luigi Iacomino, per conoscerli in maniera più approfondita.

Mina, Sanchez, Gatti, Szalai, Lucumì

Cinque difensori nel mirino del Napoli: su chi conviene puntare?

Lucumì, Gatti, Szalai, Mina e Sanchez sono calciatori che piaccino al Napoli. Ci può raccontare qualcosa su di loro e soprattutto su converrebbe puntare?

“Jhon Lucumí, non è ancora una certezza. L’abbiamo visto in Europa League e Jupiler League, sarebbe un’operazione stile Koulibaly: è un difensore centrale ma all’occorrenza potrebbe giocare anche terzino, perché ha buona esplosivitá“. Promosso.

“Attila Szalai anch’esso 23enne, un giocatore longilineo, forte fisicamente, ma non ha quella velocità di intervento e di anticipo che potrebbe far fare il salto a Napoli“. Bocciato.

“Quella di Federico Gatti è una storia appassionante. Un ragazzo partito dalla Serie D che sogna di arrivare in Serie A e tra l’altro in una grande squadra. Gavetta pura, è una tesi che supporto perché per me anche chi parte dalla Serie D e C deve perseguire il sogno di arrivare in A. Per arrivare a giocare in un top club deve gestire meglio l’irruenza e lavorare sulla scelta di tempo ma credo possa arrivarci“. Promosso.

“Davinson Sanchez è da 5 anni al Tottenham, ha collezionato circa 170 match in Premier più una discreta esperienza internazionale. Sarebbe una garanzia per il presente anche se lui ha giocato prevalentemente in una difesa a 3. Difficilmente Conte lo lascerà partire“. Promosso.

“Yerry Mina, atleta dal fisico statuario. Nel nostro campionato potrebbe imporsi per le sue qualità fisiche e atletiche, ottimo il temperamento la grinta ed il furore agonistico. L’Everton potrebbe farlo partire per una cifra cospicua ma c’è la concorrenza anche di altre squadre, potrebbe rappresentare già il presente, visti i suoi 27 anni“. Promosso.