Sfuma definitivamente l’obiettivo del Napoli: affare fatto in Serie A!

Gianluca Di Marzio, noto giornalista esperto di calciomercato, ha appena annunciato l’affare tra Atalanta e Sassuolo per l’approdo di Jeremie Boga in maglia nerazzurra. L’attaccante neroverde, dopo essere stato corteggiato tante volte e per un lungo periodo dal Napoli, cambia squadra e arriva alla corte di Giampiero Gasperini.

Photo Michele Nucci/LaPresse May 16, 2021 – Parma, Italy soccer Parma Calcio 1913 Vs Sassuolo U.S. Italian Football Championship League A TIM 2020/2021 – Ennio Tardini stadium In the pic: Jeremie Boga U.S. Sassuolo jubilates after scoring the goal 1-3 PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxCHN Copyright: xMichelexNucci/LaPressex

L’esterno d’attacco arriva all’Atalanta per 22 milioni più bonus e sarà a Bergamo nella giornata di lunedì. Dopo aver svolto le consuete visite mediche, si unirà al gruppo squadra per rinforzare il reparto offensivo della Dea nella seconda metà del campionato. Obiettivo dunque definitivamente sfumato per il Napoli.