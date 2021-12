Battere il Napoli non basta, Thiago Motta verso l’esonero: già pronto il sostituto!

Vincere al Maradona, contro il Napoli di Spalletti, forse non basterà ad evitare l’esonero di Thiago Motta. L’ex calciatore dell’Inter ed attuale tecnico dello Spezia, potrebbe infatti lasciare la squadra ligure per i risultati non brillanti ottenuti dopo le prime 19 giornate.

LA SPEZIA, ITALY – DECEMBER 05: Thiago Motta manager of Spezia Calcio gestures during the Serie A match between Spezia Calcio and US Sassuolo at Stadio Alberto Picco on December 5, 2021 in La Spezia, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, uno dei motivi della probabile separazione tra Motta e lo Spezia è il rapporto ai minimi termini tra il tecnico e il ds Picini. Il direttore sportivo ha già contattato Giampaolo come possibile sostituto.