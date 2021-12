L’AIC omaggia Marek Hamsik: “Re della sua Napoli”

L’AIC (Associazione Italiana Calciatori) ha omaggiato Marek Hamsik con un bellissimo post su Instagram, in cui ha ricordato le presenze e i gol di “Marekiaro” con la maglia azzurra del Napoli.

“Marek Hamsik e la sua Napoli: è il re delle presenze del Napoli in Serie A. Soprannominato “Marekiaro” dai tifosi, ha collezionato 408 presenze in campionato tra la stagione 2007/08 e 2018/19 arrivando a quota 100 per quanto riguarda le reti messe a segno, terzo miglior marcatori di tutti i tempi con la maglia del Napoli.

Sono 520 le partite giocate in totale da Hamsik con la maglia azzurra prendendo in considerazione anche le coppe nazionali ed internazionali. Con la maglia azzurra, ha alzato al cielo in due occasioni la Coppa Italia (2011/12 e 2013/14) ed una la Supercoppa di Lega nel 2014″.