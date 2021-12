Mertens-Spalletti, la situazione tra tecnico e bandiera

Il Napoli è uscito a pezzi dalla serata di mercoledì sera al Maradona. Un finale di stagione totalmente inatteso, considerando la grande vittoria di San Siro sul Milan.

Tra le notizie negative della serata c’è da sottolineare il diverbio tra il capitano della partita, Dries Mertens, e Mister Spalletti.

Il folletto belga non ha minimamente gradito e accettato la sostituzione all’intervallo al posto di Petagna, nello spogliatoio i due hanno avuto un confronto, per cercare di chiarire.

Mertens Napoli Spalletti

Ma, come raccontato dal Corriere dello Sport, l’atteggiamento del belga non è cambiato neanche al termine della partita, quando De Laurentiis avrebbe chiamato Mertens per aprire la bottiglia del brindisi. L’attaccante non si sarebbe alzato, rifiutando l’invito.

Con un contratto in scadenza e il ritorno di Osimhen dopo la Coppa d’Africa, sembra difficile ipotizzare il rinnovo di contratto, soprattutto se il rapporto con Spalletti non dovesse migliorare.