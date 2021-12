Calciomercato Napoli, Spalletti depenna due nomi dalla lista dei difensori

L’esigenza prioritaria in casa Napoli, allo stato attuale, non può non essere l’acquisto di un difensore centrale. La partenza di Manolas direzione Olympiakos ha creato una grave carenza all’interno della rosa del Napoli che, in assenza di un sostituto, si troverebbe a competere nel mese di gennaio con i soli Rrahmani e Juan Jesus come difensori centrali di ruolo vista la partenza di Koulibaly per la Coppa d’Africa.

Questa esigenza, in più, diventa ancora più urgente in considerazione della diffida che pende su Rrahmani. Insomma, non solo serve un difensore centrale, ma serve davvero al più presto. I nomi sondati sembrano essere tanti ma, a quanto pare, non tutti sono graditi al tecnico Spalletti.

Napoli Torino Spalletti Juric

Secondo quanto riporta Il Mattino, Luciano Spalletti avrebbe già depennato due nomi dalla lista dei possibili acquisti per la difesa del Napoli. I nomi in questione sono quelli del difensore argentino del Feyenoord Senesi e del difensore italiano dell’Empoli (ma di proprietà del Napoli) Luperto.

Continua quindi la ricerca del possibile difensore in grado di soddisfare sia le esigenze di risparmio della società, che i gusti dell’allenatore.

Felice Luongo