Affare Napoli, l’occasione di mercato può arrivare dalla Lazio!

È oramai ufficialmente partito il toto difensore in casa Napoli. Tutto ciò è inevitabile in considerazione della situazione di emergenza che ha coinvolto la difesa azzurra fra partenze e infortuni, che richiede un intervento tempestivo sul mercato. Può interessare, pertanto, una situazione burrascosa in casa Lazio che potrebbe rivelarsi un’occasione di mercato.

FOTO: Getty – Acerbi Lazio

È un caso infatti quello di Francesco Acerbi, la cui rottura con la tifoseria laziale sembra insanabile. Tale rottura nasce dall’esultanza del difensore dopo il suo gol contro il Genoa, in cui si è portato il dito alla bocca rivolgendosi ai tifosi presenti allo stadio. La curva nord ha già comunicato il desiderio di non vedere più Acerbi con la maglia laziale e che, fin quando la vestirà, verrà sempre fischiato.

Acerbi è valutato dalla società di Lotito 10 milioni di euro ma il Napoli potrebbe proporre anche la soluzione del prestito per un eventuale acquisto. Il difensore italiano ex Sassuolo ha grande esperienza ed era anche lui presente nella spedizione azzurra campione d’Europa quest’estate. Potrebbe essere in grado di ambientarsi rapidamente e, quindi, essere subito utile alla causa per Luciano Spalletti vista la partenza di Koulibaly per la Coppa d’Africa. Perché non farci un pensierino allora?

Felice Luongo