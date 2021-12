Giuntoli-Juve: c’è una novità sul futuro del direttore sportivo

La Juventus sta pensando a Cristiano Giuntoli per la prossima stagione? La dirigenza bianconera già lo scorso anno ha cambiato direttore sportivo, lasciando partire Paratici e affidando a Federico Cherubini la parte sportiva. Negli ultimi giorni è spuntata la notizia di un forte interessamento della Juventus per Cristiano Giuntoli.

Napoli Giuntoli

Giuntoli-Juventus, smentita della società

Cristiano Giuntoli non è nel mirino della Juventus. Parola di Romeo Agresti, giornalista di goal.com e corrispondente della Juve. Sul proprio canale YouTube, ha spiegato che i bianconeri non hanno intenzione di mettere in atto un ulteriore cambio in dirigenza.

“Per ora ho ricavato solo sonore smentite dalla dirigenza. C’è la sensazione che i bianconeri abbiano fatto questa estate le scelte che andavano fatte, per esempio quella di non rinnovare il contratto di Paratici. Inoltre hanno inserito la figura di un ad come Arrivabene, e hanno responsabilizzato Cherubini. Giuntoli ciclicamente rientra nel mirino della Juventus, ma almeno fino a ieri

piovevano smentite”.