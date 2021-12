Fabian Ruiz lascia il Napoli in estate? Fissata la base d’asta

Fabian Ruiz e il Napoli si ritroveranno solo ad inizio 2022. Il centrocampista spagnolo ha dimostrato di essere uno degli imprescindibili della rosa di Spalletti e la sua assenza in regia si è fatta sentire in maniera importante nell’ultimo mese. Ma il futuro di Fabian Ruiz al Napoli potrebbe scuotere il calciomercato estivo.

Calciomercato Napoli Fabian Ruiz

Calciomercato Napoli, fissato il prezzo di Fabian Ruiz

Il futuro di Fabian Ruiz è tutto da scrivere. Il suo contratto scadrà nel 2023 e, ad oggi, non ci sono novità su un possibile rinnovo. Secondo quanto riferisce calciomercato.com, le trattative per il prolungamento del suo contratto sono in stand-by e allora si aprono spiragli per il suo addio.

Ci sono tante big interessate a Fabian Ruiz, visto la grande stagione che sta disputando. Il Napoli ha deciso: la base d’asta per lo spagnolo è di 30 milioni di euro.