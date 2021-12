Vinicio: “Ieri nessuno era in grado di farlo! Critiche a Spalletti? Un solo problema”

Volto storico del Napoli, Luis Vinicio ha analizzato il momento degli azzurri ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, soffermandosi in maniera particolare sulla sconfitta incassata ieri al Maradona contro lo Spezia.

“E’ un peccato perché sono partite che debbono essere vinte in tutti i sensi”, dichiara a proposito l’ex tecnico partenopeo. “Non si può pensare che il Napoli possa perdere in casa con formazioni almeno sulla carta inferiori”.

NAPLES, ITALY – DECEMBER 22: (l-r) Juan Jesus, Amir Rrahmani and Eljif Elmas of Napoli look on after losing the Serie A match between SSC Napoli and Spezia Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on December 22, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Vinicio segnala quello che è a suo modo di vedere uno dei limiti attuali del Napoli: “Ieri mancava Insigne e doveva esserci qualcuno che sappia battere bene i calci d’angolo. Non c’era uno che sapeva farlo e questa è una mancanza. Tra tutti i corner – aggiunge – che ci sono stati non ce n’è stato uno fatto bene. Lo stesso dicasi per le punizioni. Ci deve essere qualcuno al suo posto in grado di farlo“.

Sulla lotta Scudetto: “L’Inter, adesso, ha un buon vantaggio, naturalmente è in mano a loro: se continuano così non c’è molto da fare”.

Infine, l’ex allenatore non nasconde le perplessità su quanto fatto ieri da Luciano Spalletti: “Soltanto le scelte fatte in attacco mi ha lasciato dubbioso. Era praticamente nullo il peso offensivo“.

Francesco Fildi