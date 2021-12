UFFICIALE – Il Giudice Sportivo rinvia la decisione sul 3-0 a tavolino in Udinese-Salernitana

È arrivato il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo riguardante il caso della partita non disputata tra Udinese e Salernitana.

Il club campano era stato bloccato dall’ASL di Salerno a causa di alcune positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il comunicato del Giudice Sportivo recita: “Udinese-Salernitana sub iudice”.

Salernitana

Dunque non è stato ufficializzato il 3-0 a tavolino, perchè la Salernitana aveva preannunciato reclamo. In questo modo l’iter è al momento bloccato, in attesa di ulteriori novità da parte degli organi competenti.