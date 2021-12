“C’è una condizione che farebbe restare Osimhen a Napoli”: l’attaccante può saltare la Coppa d’Africa?

Il direttore sportivo Malu Mpasinkatu è intervenuto nel corso di ‘Club Napoli Night‘, in onda su Teleclub Italia, per parlare di Victor Osimhen e della questione Coppa d’Africa. Nonostante i numerosi rumors, la competizione si giocherà. A confermarlo è anche lo stesso ds:

“La Coppa d’Africa si giocherà”, dichiara Mpasinkatu. “Sono state diffuse tante bufale, tra cui quella che la Fifa sarebbe intervenuta per sospendere la competizione che però è sotto la giurisdizione della Federazione Africana. Quindi, ora facciamo partire questi ragazzi con il sorriso”.

Napoli Osimhen Coppa d’Africa

Possibile sorpresa invece riguardo Victor Osimhen, che potrebbe addirittura rientrare in Italia nonostante la convocazione: “Partirà per il ritiro, poi sarà valutato e, se non dovesse dare garanzie, tornerà a Napoli ma ovviamente non potrà giocare neanche con gli azzurri”.

Francesco Fildi