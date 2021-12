Il Napoli pensa al dopo Giuntoli: spunta il nome

E’ notizia di giornata l’interesse della Juventus per Cristiano Giuntoli. La società bianconera è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo che andrebbe difatti a ereditare il posto di Fabio Paratici, che quest’estate si è accasato al Tottenham. A tal proposito, l’ex Carpi starebbe scalando posizioni nella scala di gradimento della Vecchia Signora.

Eventualità a cui il Napoli parrebbe farsi trovare pronto. A fare il punto è calciomercato.com, svelando come il club azzurro si stia già muovendo per sondare eventuali sostituti.

“Il primo contatto, datato ormai di un paio di mesi, è avvenuto con Walter Sabatini, separatosi dal Bologna e desideroso di tornare presto a condurre le sorti di una grande di A”, si legge sul portale.

UDINE, ITALY – MAY 08: Walter Sabatini, director of football at during the Serie A match between Udinese Calcio and Bologna FC at Dacia Arena on May 08, 2021 in Udine, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

“L’ex Inter e Roma rappresenta – continua la medesima fonte – un’opzione affascinante ma rischiosa, per uno come lui potrebbe non essere semplice andare d’accordo con De Laurentiis. L’altro nome, stimato da tempo, è quello di Giovanni Sartori, divenuto ormai una colonna dell’Atalanta. Siamo ancora nell’ambito delle ipotesi, ma da Napoli continueranno a guardarsi attorno con molta attenzione”.

Francesco Fildi