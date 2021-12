Napoli terzo in una speciale classifica: meglio degli azzurri solo Inter e Atalanta

Con l’amara sconfitta per mano dello Spezia al Diego Armando Maradona si è concluso il 2021 del Napoli. La squadra azzurra, per lunghi tratti, ha però dominato la classifica, senza dimenticare il ruolino di marcia che ha portato la squadra partenopea a sfiorare l’accesso in Champions League.

Un rendimento complessivo che vale il terzo posto nella classifica virtuale dell’anno solare che vede in testa l’Inter (104 punti), seguita dall’Atalanta (94 punti). A seguire proprio il Napoli, fermo a 91 punti.

Inter 104 punti

Atalanta 94

Napoli 91

Juventus 88

Milan 87

Francesco Fildi