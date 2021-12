Auriemma: “Serve figura di riferimento tra spogliatoio e società. De Laurentiis sta pensando a uno dei protagonisti del primo Scudetto”

Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto sulle frequenze della trasmissione televisiva ‘Club Napoli Night’, ha lanciato un’indiscrezione circa un possibile rinforzo a livello societario.

“Serve una figura di riferimento tra spogliatoio e società”, rivela Auriemma, sottolineando come “il presidente De Laurentiis sta maturando l’idea di affidare questo ruolo ad uno che ha vinto il primo scudetto a Napoli”.

Castel Di Sangro, Italy : Aurelio De Laurentiis president of SSC Napoli during the press conference, PK, Pressekonferenz in the pre-season training Camp in Castel Di Sangro, Italy. Photo by Fotoagenzia Copyright: xFOTOAGENZIAx

“Essendo partito un difensore come Manolas e Mario Rui fuori per squalifica – aggiunge -, mi aspetto che il Napoli prenda subito un centrale il 2 gennaio e un esterno basso il 3 perché non puoi andare rimaneggiato a sfidare la Juventus a Torino.

Ciò non accadrà – ammette – prima del 6 gennaio. Tuttavia, bisogna riconoscere che i calciatori acquistati da Giuntoli sono tutti bravi, vedi Malcuit, Lobotka, Elmas che vale già 50-70 milioni e Petagna. Ma qualcosa si dovrà fare e penso a Gatti del Frosinone e Casale del Verona oltre a Mandava ma, per inserirlo in rosa, bisogna trovare una sistemazione a Ghoulam“.

Infine, su Insigne: “È lecito attendersi un gennaio senza il capitano che è un calciatore in uscita. Se offrissero 20 milioni, il Napoli può fare festa.

NAPLES, ITALY – DECEMBER 12: Lorenzo Insigne of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Empoli FC at Stadio Diego Armando Maradona on December 12, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ma c’è anche la possibilità che resti fino a giugno perdendolo a zero perché – ha concluso il giornalista – da gennaio il cartellino è, di fatto, in mano al calciatore”.

Francesco Fildi