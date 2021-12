Spalletti in conferenza: “Ci manca una cosa importante, abbiamo solo una possibilità”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni dei giornalisti nella conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga contro lo Spezia. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“È un momento particolare. Abbiamo solo la possibilità di giocare a calcio palla a terra perché ci mancano giocatori fisici. Lo stesso Anguissa è stato recuperato da poco.

FOTO: Getty – Anguissa Napoli Spezia

Non siamo riusciti a concretizzare e abbiamo commesso troppi errori tecnici. È proprio in questo momento che le cose, per qualche dettaglio, non vanno a buon fine. Diventa difficile accettare questa sconfitta, ma non c’è altra strada se non rialzarsi e ripartire.

Sostituzione di Mertens? È stato un scelta tecnica. Mi sembrava che la squadra fosse in equilibrio e che mancasse un po’ di fisicità in area di rigore, quindi ho operato questa scelta.

Classifica? Non è tanto quello che mi interessa particolarmente, quanto piuttosto l’atteggiamento della squadra. Nell’ultimo periodo facciamo fatica a concretizzare.

De Laurentiis nello spogliatoio? È stato ovviamente ben accolto. Alcuni giocatori erano giù di morale e le parole del presidente non possono che far scaturire una scintilla per la ripartenza“.