Rientro Osimhen, il dottor Ruggiero frena: “Vi dico quando tornerà”

A distanza di un mese dall’infortunio alla faccia, Victor Osimhen può tornare in campo ed allenarsi con i compagni di squadra. Era infatti il 21 novembre quando, a San Siro, il Napoli rimediò la prima sconfitta stagionale, ma soprattutto perse il suo numero 9 in uno scontro fortuito con Skriniar, che gli procurò fratture scomposte a zigomo ed orbita sinistri.

Napoli, Osimhen

Il quotidiano Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione dell’attaccante azzurro, che dovrà indossare una maschera protettiva per tornare ad allenarsi, realizzata in carbonio e kevlar, sotto la guida del dottor Ruggiero. Questo per evitare che scontri, anche fortuiti con i compagni, possano intaccare il suo recupero totale. La consegna della maschera è avvenuta ieri, come si può vedere dalla foto pubblicata dai canali ufficiali del club.

Intanto il dottor Ruggiero, tecnico ortopedico napoletano che sta seguendo l’attaccante nigeriano, ha parlato dei tempi di recupero: “Serve tempo per la calcificazione e la guarigione. Per la mia esperienza dico che i tempi di solito sono di 90 giorni, siamo a metà dell’opera“.