Ultime notizie Napoli, due terzini sul taccuino di Giuntoli per gennaio

Insieme alla ricerca di un centrocampista, che ha portato al colpo Anguissa, l’estate del Napoli era stata caratterizzata dalla ricerca di un terzino sinistro. Una seconda opzione, visto che nella posizione Mario Rui ha spesso risposto presente, ma Ghoulam non è mai riuscito a tornare nelle rotazioni dopo i vari infortuni.

L’arrivo di Juan Jesus, che può ricoprire il ruolo in emergenza, come fatto a Milano domenica scorsa, e le buone prestazioni del portoghese hanno mascherato la mancanza. Giuntoli e la proprietà però non vogliono lasciare nulla al caso, e per questo sono intenzionati a tornare sul mercato da subito.

Everton, Lucas Digne

I nomi per gennaio

Due sono i nomi sul taccuino del d.s. partenopeo, entrambi francesi: Lucas Digne, dell’Everton, e Layvin Kurzawa, del PSG.

L’ex Roma, Barça e PSG ha giocato 13 partite in stagione agli ordini dell’ex allenatore del Napoli, Rafa Benitez, ma è considerato tra i giocatori sul mercato. 28enne e con un passato in giro per l’Europa, su di lui ci sono tante squadre italiane e non, tra cui sembrerebbe anche Juve e Inter.

Discorso diverso per il terzino del PSG. Un anno più anziano del connazionale, è ormai sempre più ai margini del progetto dei parigini. Sarebbe probabilmente un colpo meno costoso ma con nessuna esperienza al di fuori della Ligue 1, dove, tra l’altro, non ha mai superato le 20 presenze in una stagione.