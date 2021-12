Non accadeva da 23 anni in Serie A: l’ha fatto lo Spezia contro il Napoli!

C’è del clamoroso nella sconfitta del Napoli con una statistica che non accadeva dal 1998. La corte Spallettiana cade nel suo regno ai piedi dello Spezia con il risultato di 0-1 dato da un autogol di Juan Jesus.

Napoli-Spezia

Ma a dare voce non è la sconfitta in se, ma il fatto che lo Spezia è riuscito a vincere facendo esattamente 0 tiri in porta. Una cosa improbabile ma che è accaduta proprio questa sera al Diego Armando Maradona, una vittoria così non si vedeva dal Venezia-Cagliari giocatasi nel 1998. Un dato rilevante sul cui il Napoli dovrà mettersi sotto esame riportando gli errori commessi.