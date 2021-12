Napoli-Spezia, le probabili formazioni: due cambi per Spalletti

La vittoria di San Siro contro il Milan ha permesso al Napoli di restare agganciato al gruppo di testa, e soprattutto ha restituito quella consapevolezza e quell’entusiasmo che erano venuti a mancare nelle ultime giornate, almeno tra i tifosi.

Perchè Luciano Spalletti sereno lo è stato sempre, e la fiducia nei suoi ragazzi non l’ha mai persa.

Contro lo Spezia il Napoli ha la possibilità di salutare al meglio l’anno appena trascorso davanti ai propri tifosi, con un unico obiettivo: vincere!

Il clima in casa ligure non è dei più sereni: lo Spezia è quattordicesimo in classifica a soli 13 punti, e il destino per il suo tecnico Thiago Motta, sembra ormai scritto, a prescindere dal risultato al Maradona. Sky Sport, quest’oggi, ha comunicato le ultime riguardanti le probabili formazioni.

Napoli Spezia probabili formazioni

LE ULTIME SULLA FORMAZIONE AZZURRA

Spalletti, che dovrà fare a meno di Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly e Osimhen, ritrova Mario Rui, che dovrebbe tornare titolare sulla corsia di sinistra. Questo permetterà a Di Lorenzo di tornare a destra e completare il quartetto con Rrahmani e Juan Jesus, a difesa della porta di Ospina.

A centrocampo ballottaggio tra Demme e Lobotka al fianco di Anguissa, con Zielinski confermatissimo sulla trequarti. Ad accompagnare l’azione offensiva saranno Elmas a sinistra e Lozano a destra, con Petagna che dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina, lasciando come riferimento offensivo Mertens.

NAPOLI (4-2-3-1) Probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme / Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti

LA PROBABILE FORMAZIONE DELLO SPEZIA

Thiago Motta deve fare a meno del suo attaccante M’Bala Nzola, assente per un virus gastrointestinale, così come per Sala e Verde. In avanti confermato Manaj, mentre al suo fianco punta a tornare titolare Colley, in ballottaggio con Antiste. Sceltepiù certe a centrocampo, dove ci saranno Maggiore, Bourabia e Kovalenko con Gyasi e Reca sulle fasce. La difesa a tre sarà composta da Amian, Erlic e Nikolaou davanti a Provedel.

SPEZIA (3-5-2) Probabile formazione: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Bourabia, Kovalenko, Reca; Colley, Manaj. All. Thiago Motta.

Domenico Visone