Vergogna al Maradona: cori razzisti dai tifosi dello Spezia

Vergogna allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, dove si sta giocando Napoli-Spezia, gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A.

Ancora una volta si verificano brutti episodi, ora in questione ci sono i supporters dello Spezia che dal settore ospiti cantano cori offensivi nei confronti dei napoletani legati alle loro origini del Sud-Italia. Non è la prima volta che i tifosi azzurri sono soggetti a dei cori discriminatori e stavolta in campo si sente: “Siete solo sporchi terroni”.